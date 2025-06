Si razionano durante le carestie nei cruciverba: la soluzione è Viveri

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si razionano durante le carestie' è 'Viveri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VIVERI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Viveri: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Viveri? I viveri sono beni di prima necessità come cibo e acqua che si distribuiscono o si gestiscono con attenzione durante le carestie, momenti difficili in cui le risorse scarseggiano. La loro razionatura aiuta a garantire che tutti abbiano abbastanza per sopravvivere fino a quando la situazione migliora, dimostrando l'importanza della solidarietà e dell'organizzazione in tempi di crisi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Alimenti cibarieLi razionano gli assediatiMancano in tempo di carestiaSi studia durante l ora di italianoSi recita durante la MessaSi prendono durante le lezioni

Se "Si razionano durante le carestie" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

V Venezia

I Imola

V Venezia

E Empoli

R Roma

I Imola

