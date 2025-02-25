Bloccato dal freddo

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Bloccato dal freddo' è 'Intirizzito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INTIRIZZITO

Perché la soluzione è Intirizzito? Quando una persona si sente estremamente fredda, può manifestare uno stato di intirizzimento. Questo fenomeno si verifica quando il corpo reagisce al freddo intenso riducendo la circolazione sanguigna alle estremità, come mani e piedi, causando una sensazione di formicolio e rigidità. L’intirizzimento può anche coinvolgere i muscoli e il viso, rendendo difficile muoversi o parlare normalmente. In presenza di temperature molto basse, questa condizione rappresenta un chiaro segno di essere bloccati dal freddo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Bloccato dal freddo". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Bloccato dal freddo nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Intirizzito

La definizione "Bloccato dal freddo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Bloccato dal freddo" conferma che la soluzione 'Intirizzito' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Intirizzito

I Imola N Napoli T Torino I Imola R Roma I Imola Z Zara Z Zara I Imola T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Bloccato dal freddo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Intirizzito' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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