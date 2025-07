Bagnati fino alle ossa nei cruciverba: la soluzione è Zuppi

ZUPPI

Curiosità e Significato di Zuppi

Hai risolto il cruciverba con Zuppi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Zuppi.

Perché la soluzione è Zuppi? Zuppi è il plurale di zuppo, termine che indica qualcosa completamente immerso o impregnata di un liquido, spesso riferito a cibo come le zuppe. L’espressione bagnati fino alle ossa suggerisce un'immersività totale, proprio come essere imbevuti di una zuppa calda e abbondante. È un modo colorato per descrivere qualcuno molto umido o bagnato, come se fosse stato completamente assorbito dal liquido.

Come si scrive la soluzione Zuppi

Non riesci a risolvere la definizione "Bagnati fino alle ossa"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

Z Zara

U Udine

P Padova

P Padova

I Imola

