Vitrei trasparenti nei cruciverba: la soluzione è Ialini

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Vitrei trasparenti' è 'Ialini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IALINI

Curiosità e Significato di Ialini

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Ialini, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Ialini? Gli ialini sono piccole strutture trasparenti presenti nel corpo umano, come nelle secrezioni mucose o nelle parti del sistema nervoso. Sono formati da proteine e spesso appaiono come filamenti o tracce visibili al microscopio. La loro presenza può indicare processi fisiologici o patologici, rendendoli importanti per la diagnosi medica. Insomma, gli ialini sono componenti invisibili ma fondamentali nel nostro organismo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Trasparenti diafaniTessuti trasparentiChiari e trasparentiLeggerissime e trasparentiSono leggeri e trasparenti

Come si scrive la soluzione Ialini

Stai cercando la risposta alla definizione "Vitrei trasparenti"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

I Imola

A Ancona

L Livorno

I Imola

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A V S S S I T A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VASISTAS" VASISTAS

