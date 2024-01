La definizione e la soluzione di: Chiari e trasparenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Sono chiari e trasparenti, con un basso indice rifrattivo: per questo motivo possono sfuggire all'osservazione di routine. l'identificazione è più agevole...

Limpido è un brano musicale della cantante italiana Laura Pausini eseguito in duetto con la cantante australiana Kylie Minogue in lingua italo-inglese. È il primo singolo che anticipa l'uscita dell'album 20 - The Greatest Hits, trasmesso in radio dal 10 settembre 2013.

Italiano

Aggettivo, forma flessa

limpidi m pl





maschile plurale di limpido

Sillabazione

lim | pì | di

Etimologia / Derivazione

vedi limpido