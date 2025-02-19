Sigarette americane

Home / Soluzioni Cruciverba / Sigarette americane

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sigarette americane' è 'Camel'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAMEL

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Camel? Le sigarette americane sono un tipo di sigarette prodotte negli Stati Uniti, note per il loro gusto unico e la qualità del tabacco. Tra le marche più conosciute si trova Camel, che si distingue per il suo sapore morbido e aromatico, apprezzato da molti fumatori. La presenza di una linea di prodotti con filtri e vari aromi rende queste sigarette particolarmente popolari. La loro diffusione ha influenzato le preferenze di consumo nel mercato del tabacco.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sigarette americane". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca soluzioni e definizioni di parole crociate Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Sigarette americane nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Camel

La definizione "Sigarette americane" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sigarette americane" conferma che la soluzione 'Camel' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Camel

C Como A Ancona M Milano E Empoli L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sigarette americane" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Camel' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un aereo da caccia della prima guerra mondialeSigarette straniereIl capoluogo delle Samoa Americaneamericane = arachidiMacchine di lusso americaneUn abbreviazione che indica le sigarette elettronicheJohn attore di origini italo-americane