Schernite nei cruciverba: la soluzione è Derise

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Schernite' è 'Derise'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DERISE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Derise? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Derise.

Perché la soluzione è Derise? Schernite deriva dal verbo schernire, che significa prendere in giro o umiliare qualcuno con battute o commenti irriverenti. È un modo per descrivere azioni di derisione o beffe, spesso usate per sminuire o mostrare superiorità. Conoscere questa parola aiuta a capire comportamenti di scherno e umorismo satirico, elementi comuni nella comunicazione quotidiana e sui social media.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Schernite beffatePrese in giro schernite

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "Schernite"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

D Domodossola

E Empoli

R Roma

I Imola

S Savona

E Empoli

O B R C A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COBRA" COBRA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.