Minosse li costrinse a nutrire il Minotauro

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Minosse li costrinse a nutrire il Minotauro' è 'Ateniesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ATENIESI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Minosse li costrinse a nutrire il Minotauro" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Minosse li costrinse a nutrire il Minotauro". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Ateniesi? Gli Ateniesi sono i cittadini di Atene, una delle città più importanti dell'antica Grecia. Questa popolazione fu coinvolta in numerose vicende storiche, tra cui il mito di Minosse e il Minotauro. Secondo la leggenda, Minosse costrinse gli Ateniesi a nutrire il mostro con giovani sacrificati. La figura degli Ateniesi rappresenta quindi non solo la loro identità civica, ma anche il ruolo che ebbero in questo racconto mitologico, che rimane ancora oggi famoso.

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Minosse li costrinse a nutrire il Minotauro nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Ateniesi

Quando la definizione "Minosse li costrinse a nutrire il Minotauro" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Minosse li costrinse a nutrire il Minotauro" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Ateniesi:

A Ancona T Torino E Empoli N Napoli I Imola E Empoli S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Minosse li costrinse a nutrire il Minotauro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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