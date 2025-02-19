L antica imposta diretta in Sicilia

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'L antica imposta diretta in Sicilia' è 'Annale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANNALE

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Perché la soluzione è Annale? L'Anale era un'imposta diretta applicata nell'antica Sicilia, utilizzata come mezzo di finanziamento per il governo locale. Questa imposta veniva riscossa sui cittadini in modo periodico, rappresentando una delle principali fonti di entrata delle autorità dell'epoca. La sua applicazione era regolamentata da norme specifiche, e spesso influenzava l'economia e le attività quotidiane della popolazione. La sua presenza è testimoniata da numerosi documenti storici che ne attestano l'importanza nel sistema fiscale dell'isola.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L antica imposta diretta in Sicilia". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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L antica imposta diretta in Sicilia nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Annale

Se la definizione "L antica imposta diretta in Sicilia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L antica imposta diretta in Sicilia" conferma che la soluzione 'Annale' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Annale

A Ancona N Napoli N Napoli A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L antica imposta diretta in Sicilia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Annale' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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