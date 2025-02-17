Lo si prende sedendosi

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo si prende sedendosi' è 'Posto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POSTO

Perché la soluzione è Posto? Il posto è uno spazio che si occupa quando ci si siede, rappresentando un punto fisico o simbolico in un ambiente. Può essere utilizzato per indicare una posizione specifica, come una sedia, una panchina o un seggiolino, oppure un ruolo e una funzione in un contesto sociale o lavorativo. La parola si collega strettamente alla definizione, poiché si riferisce a quello che si assume semplicemente occupandolo con il corpo. La presenza di un posto è fondamentale per l'organizzazione degli spazi e delle attività quotidiane.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo si prende sedendosi". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Lo si prende sedendosi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Posto

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo si prende sedendosi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo si prende sedendosi" conferma che la soluzione 'Posto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Posto

P Padova O Otranto S Savona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo si prende sedendosi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Posto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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