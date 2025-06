La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Pallone da meteorologi' è 'Radiosonda' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RADIOSONDA

Curiosità e Significato... La parola Radiosonda è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Radiosonda.

Perché la soluzione è Radiosonda? Una radiosonda è uno strumento usato dai meteorologi per raccogliere dati atmosferici a diverse altezze. Viene applicata a un pallone, chiamato anche pallone meteorologico, che vola nell'aria mentre trasmette informazioni su temperatura, umidità e pressione. Questi dati sono fondamentali per prevedere il tempo con maggiore precisione e capire meglio le condizioni climatiche.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:L attore che scrisse La luna è un palloneBlocca il pallone nel calcioUna grande vela a pallone delle barcheLo annunciano i meteorologiIl Messi otto volte Pallone d oro

La definizione "Pallone da meteorologi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

R Roma

A Ancona

D Domodossola

I Imola

O Otranto

S Savona

O Otranto

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

S I A O C A I P C R C

Mostra soluzione