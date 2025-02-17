Non perfettamente dritti

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Non perfettamente dritti' è 'Storti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STORTI

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Perché la soluzione è Storti? Le parole “storti” descrivono oggetti o elementi che non sono perfettamente dritti, presentando curvature o inclinazioni irregolari. Questa caratteristica può essere riscontrata in molte situazioni quotidiane, come nel caso di un palo inclinato o di una linea che devia dalla sua traiettoria ideale. La presenza di elementi storti può influenzare l’estetica, la funzionalità o la stabilità di un oggetto o di un’opera. La loro identificazione richiede attenzione ai dettagli e una certa sensibilità visiva.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Non perfettamente dritti". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Non perfettamente dritti nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Storti

Questa pagina è dedicata alla definizione "Non perfettamente dritti" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Non perfettamente dritti" conferma che la soluzione 'Storti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Storti

S Savona T Torino O Otranto R Roma T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Non perfettamente dritti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Storti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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