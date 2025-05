Dispositivo che provoca lo scoppio della bomba nei cruciverba: la soluzione è Detonatore

DETONATORE

Curiosità e Significato di "Detonatore"

Il detonatore è un dispositivo progettato per innescare un'esplosione, attivando una bomba o un carico esplosivo. Funziona attraverso vari meccanismi, come l'innesco elettrico o meccanico, e può essere utilizzato in contesti militari, minerari o ingegneristici per controllare esplosioni e garantire la sicurezza durante operazioni rischiose.

Tubetto esplosivoDispositivo che consente al camionista di udire il clacson di chi lo segueLo provoca un abbaglioLo provoca una lieve sonnolenza

Come si scrive la soluzione: Detonatore

D Domodossola

E Empoli

T Torino

O Otranto

N Napoli

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O B S U N T L L A A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SBULLONATA" SBULLONATA

