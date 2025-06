Un dessert spumoso nei cruciverba: la soluzione è Lattemiele

LATTEMIELE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Lattemiele? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 10 lettere nella pagina dedicata: Lattemiele.

Perché la soluzione è Lattemiele? Lattemiele è un termine che richiama un dolce spumoso e cremoso, simile a una nuvola di latte montato. Ideale per descrivere dessert soffici, leggeri e ricchi di gusto, perfetti per concludere un pasto in dolcezza. Questa parola evoca delicatezza e freschezza, invitando a gustare un piacere morbido e avvolgente. Un nome che sottolinea la raffinatezza dei dessert a base di latte e panna.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un dolce spumosoFine di dessertLe ultime portate del dessertUna crème tra i dessert

Hai davanti la definizione "Un dessert spumoso" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

L Livorno

A Ancona

T Torino

T Torino

E Empoli

M Milano

I Imola

E Empoli

L Livorno

E Empoli

