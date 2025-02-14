Lo esclama chi si commisera

SOLUZIONE: OHIMÈ

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo esclama chi si commisera" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo esclama chi si commisera". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Ohimè? OHIMÈ è un'espressione usata da chi si rammarica o si dispiace profondamente per qualcosa accaduto. Viene pronunciata in momenti di dolore o sconforto, manifestando un senso di tristezza o rimpianto. È un modo di esprimere la propria sofferenza emotiva in modo immediato e forte. Questa esclamazione permette di condividere il proprio stato d'animo con chi ascolta, comunicando un senso di perdita o delusione.

Per risolvere la definizione "Lo esclama chi si commisera", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo esclama chi si commisera" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Ohimè:

O Otranto H Hotel I Imola M Milano È -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo esclama chi si commisera" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

