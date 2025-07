Sottoporre a procedimento giudiziario nei cruciverba: la soluzione è Processare

PROCESSARE

Curiosità e Significato di Processare

Approfondisci la parola di 10 lettere Processare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Processare? Processare significa sottoporre una persona o una situazione a un procedimento legale in tribunale, avviando un'azione giudiziaria per determinare eventuali responsabilità. È il passo formale con cui si porta avanti un procedimento penale o civile, affinché venga fatta giustizia. In sintesi, è l'atto di avviare un procedimento giudiziario per risolvere una controversia o accertare i fatti.

Come si scrive la soluzione Processare

Se ti sei imbattuto nella definizione "Sottoporre a procedimento giudiziario", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

R Roma

O Otranto

C Como

E Empoli

S Savona

S Savona

A Ancona

R Roma

E Empoli

