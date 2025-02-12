Sconfisse la rabbia

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sconfisse la rabbia' è 'Pasteur'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PASTEUR

Perché la soluzione è Pasteur? Louis Pasteur, celebre scienziato francese, riuscì a sconfiggere la rabbia attraverso le sue ricerche e scoperte nel campo della microbiologia e dell'immunologia. La sua capacità di affrontare e vincere le paure associate a questa malattia infettiva rappresentò un progresso fondamentale per la medicina moderna. Grazie ai suoi studi, si svilupparono vaccini efficaci che contribuirono a ridurre notevolmente i casi di rabbia nel mondo. La sua opera ha lasciato un'impronta indelebile nel campo della salute pubblica.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sconfisse la rabbia". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Sconfisse la rabbia nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Pasteur

In presenza della definizione "Sconfisse la rabbia", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sconfisse la rabbia" conferma che la soluzione 'Pasteur' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Pasteur

P Padova A Ancona S Savona T Torino E Empoli U Udine R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sconfisse la rabbia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pasteur' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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