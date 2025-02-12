Fortemente saldati

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Fortemente saldati' è 'Coesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COESI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fortemente saldati" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fortemente saldati". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Coesi? La parola COESI si riferisce a elementi o materiali che sono fortemente saldati tra loro, formando un'unica struttura compatta e stabile. Questo collegamento resistente permette di mantenere la coerenza e la solidità di un insieme, evitando separazioni o movimenti indesiderati. La qualità di essere fortemente saldati garantisce durabilità e affidabilità in molte applicazioni ingegneristiche e di costruzione. La coesione tra le parti contribuisce a rafforzare l'intera composizione, assicurando un funzionamento efficiente e sicuro.

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Fortemente saldati nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Coesi

Se la definizione "Fortemente saldati" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fortemente saldati" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Coesi:

C Como O Otranto E Empoli S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fortemente saldati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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