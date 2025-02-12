Così sono chiamati i lupi mannari
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Così sono chiamati i lupi mannari' è 'Licantropi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: LICANTROPI
Perché la soluzione è Licantropi? La parola LICANTROPI si riferisce a creature legate alla leggenda dei lupi mannari, esseri umani che si trasformano in lupi durante la luna piena. Questo termine deriva dalla tradizione popolare e dalla mitologia, dove si attribuiscono a queste persone capacità sovrannaturali di mutare forma. La figura del LICANTROPI rappresenta un collegamento tra il mondo umano e quello animale, spesso associata a storie di paura e mistero. La loro presenza nelle narrazioni antiche e moderne continua a suscitare interesse e inquietudine.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Così sono chiamati i lupi mannari". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.
Così sono chiamati i lupi mannari nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Licantropi
Se la definizione "Così sono chiamati i lupi mannari" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Così sono chiamati i lupi mannari" conferma che la soluzione 'Licantropi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Licantropi
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Così sono chiamati i lupi mannari" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Licantropi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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