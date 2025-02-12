Così sono chiamati i lupi mannari

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Così sono chiamati i lupi mannari' è 'Licantropi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LICANTROPI

Perché la soluzione è Licantropi? La parola LICANTROPI si riferisce a creature legate alla leggenda dei lupi mannari, esseri umani che si trasformano in lupi durante la luna piena. Questo termine deriva dalla tradizione popolare e dalla mitologia, dove si attribuiscono a queste persone capacità sovrannaturali di mutare forma. La figura del LICANTROPI rappresenta un collegamento tra il mondo umano e quello animale, spesso associata a storie di paura e mistero. La loro presenza nelle narrazioni antiche e moderne continua a suscitare interesse e inquietudine.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Così sono chiamati i lupi mannari". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Così sono chiamati i lupi mannari nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Licantropi

Se la definizione "Così sono chiamati i lupi mannari" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Così sono chiamati i lupi mannari" conferma che la soluzione 'Licantropi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Licantropi

L Livorno I Imola C Como A Ancona N Napoli T Torino R Roma O Otranto P Padova I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Così sono chiamati i lupi mannari" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Licantropi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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