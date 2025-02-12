Lo è chi domina

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo è chi domina

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo è chi domina' è 'Egemone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EGEMONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo è chi domina" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è chi domina". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Egemone? Un individuo che esercita il potere e il controllo su altri viene chiamato egemone. La sua posizione gli permette di influenzare decisioni e orientare le dinamiche di un gruppo o di una società. Questa persona si distingue per la capacità di imporre la propria volontà, mantenendo una posizione di supremazia. Essere egemone significa avere il predominio e il comando in un determinato contesto.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Lo è chi domina nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Egemone

La definizione "Lo è chi domina" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è chi domina" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Egemone:

E Empoli G Genova E Empoli M Milano O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è chi domina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Lo venerano milioni di AsiaticiLo è un fiume che si getta in un fiumeSi battezzano con lo spumanteLo è PaperinoLo desta ciò che manca