CAMPIONE DINVERNO

Curiosità e Significato di Campione Dinverno

La soluzione Campione Dinverno di 16 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Campione Dinverno per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Campione Dinverno? CAMPIONE D'INVERNO è un termine usato nel calcio per indicare la squadra che guida la classifica alla fine del girone di andata, ovvero a metà stagione. Rappresenta il miglior risultato raggiunto fino a quella fase, simbolo di una prima parte di campionato molto positiva. È un titolo temporaneo, che può cambiare con l'andare delle partite successive, ma indica già una squadra in forma e in testa alla classifica.

Come si scrive la soluzione Campione Dinverno

C Como

A Ancona

M Milano

P Padova

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

D Domodossola

I Imola

N Napoli

V Venezia

E Empoli

R Roma

N Napoli

O Otranto

