SOLUZIONE: SPESI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sborsati per pagare l acquisto" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sborsati per pagare l acquisto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Spesi? Quando si acquista qualcosa, si devono usare soldi, quindi si effettuano pagamenti. Questi pagamenti rappresentano le somme di denaro spese dall'acquirente. In altre parole, sono i soldi che sono stati utilizzati per completare un acquisto. La quantità di denaro che si è dovuto pagare si può indicare con un termine che si riferisce a quanto si è investito nell'acquisto. Alla fine, si parla di spese fatte con il denaro.

La definizione "Sborsati per pagare l acquisto" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sborsati per pagare l acquisto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Spesi:

S Savona P Padova E Empoli S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sborsati per pagare l acquisto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

