Frutto americano nei cruciverba: la soluzione è Ananas

Home / Soluzioni Cruciverba / Frutto americano

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Frutto americano' è 'Ananas'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANANAS

Curiosità e Significato di Ananas

Hai risolto il cruciverba con Ananas? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Ananas.

Perché la soluzione è Ananas? Frutto americano è un modo di indicare l'ananas, un frutto tropicale originario del Sud America. Con la sua scorza dura e i suoi spicchi dolci e succosi, l'ananas è apprezzato in tutto il mondo per il suo sapore esotico. Spesso usato in cucina e nelle bevande, rappresenta l'immagine stessa dei gusti esotici e delle tradizioni culinarie del Nuovo Mondo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Frutto esotico nella macedonia di fruttaUn frutto tropicaleFrutto esotico dalla polpa acidulaUn frutto come la decanoIl calcio americanoUn frutto a pigna

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ananas

Hai trovato la definizione "Frutto americano" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

N Napoli

A Ancona

N Napoli

A Ancona

S Savona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

V E R L O E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VOLERE" VOLERE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.