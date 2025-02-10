L ha dura l ostinato

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L ha dura l ostinato' è 'Testa'.

SOLUZIONE: TESTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L ha dura l ostinato" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L ha dura l ostinato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Testa? La parte superiore del corpo che ospita il cervello e i sensi è fondamentale per il nostro equilibrio e la percezione del mondo esterno. È spesso soggetta a movimenti e ha una struttura robusta per sostenere le funzioni cognitive e sensoriali. La testa può essere coinvolta in atteggiamenti di resistenza o fermezza, come quando si mantiene una posizione ostinata. La sua integrità è essenziale per coordinare le azioni e mantenere l'orientamento. Pertanto, rappresenta il centro delle nostre capacità di pensiero e reazione.

L ha dura l ostinato nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Testa

La definizione "L ha dura l ostinato" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L ha dura l ostinato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Testa:

T Torino E Empoli S Savona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L ha dura l ostinato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

