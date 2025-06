Costringe a letto nei cruciverba: la soluzione è Malattia

Home / Soluzioni Cruciverba / Costringe a letto

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Costringe a letto' è 'Malattia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MALATTIA

Curiosità e Significato di "Malattia"

Vuoi sapere di più su Malattia? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Malattia.

Perché la soluzione è Malattia? La parola malattia si riferisce a uno stato di alterazione della salute che può colpire il corpo o la mente. Quando qualcuno è affetto da una malattia, spesso è costretto a rimanere a letto per riprendersi, poiché il suo benessere fisico e la sua energia sono compromessi. In questo contesto, la malattia diventa un fattore limitante nella vita quotidiana, richiedendo attenzione e cura per il recupero.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Per curarla occorre diagnosticarlaPer curarla occorre prima diagnosticarlaPer superarla ci si curaCostringe i consumatori a un maggior esborsoFa parte del lettoUn letto matrimoniale

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Malattia

Hai davanti la definizione "Costringe a letto" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

A Ancona

L Livorno

A Ancona

T Torino

T Torino

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R A A A S E E P M T R C I C C I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CREMA PASTICCIERA" CREMA PASTICCIERA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.