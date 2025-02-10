Chi la fa aspetti
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Chi la fa aspetti' è 'Fila'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: FILA
Perchè la soluzione è Fila? Quando aspetti in fila, senti spesso una voce che invita a mantenere l'ordine e la calma. È un modo per far sì che tutti possano essere serviti senza confusione, rendendo l'attesa più sopportabile e il momento più tranquillo per chi sta aspettando il proprio turno. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Chi la fa aspetti nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Fila
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Chi la fa aspetti
- Risposta: FILA
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: F___
- Inizia con: F
- Finisce con: A
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Fila' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Chi la fa aspetti". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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