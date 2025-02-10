Chi la fa aspetti

Angelo Caputo | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Chi la fa aspetti' è 'Fila'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FILA

Perchè la soluzione è Fila? Quando aspetti in fila, senti spesso una voce che invita a mantenere l'ordine e la calma. È un modo per far sì che tutti possano essere serviti senza confusione, rendendo l'attesa più sopportabile e il momento più tranquillo per chi sta aspettando il proprio turno. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Chi la fa aspetti nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Fila

Quando la definizione "Chi la fa aspetti" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Fila'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Chi la fa aspetti
  • Risposta: FILA
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: F___
  • Inizia con: F
  • Finisce con: A

Le 4 lettere della soluzione

F Firenze
I Imola
L Livorno
A Ancona

La soluzione 'Fila' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Chi la fa aspetti". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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