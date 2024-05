Tipica bevanda spagnola

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su: La sangria (in spagnolo sangría) è una bevanda alcolica a base di vino, spezie, frutta, zucchero e limone originaria della Penisola iberica. Della sangria esistono varie ricette, a seconda delle regioni. Comunemente la sangria viene realizzata con il vino rosso, mentre nella Catalogna viene creata con vini spumante o bianchi (sangria de cava). È ampiamente diffusa anche in Argentina e in Venezuela.

sangria