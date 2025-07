Aiuta Tarzan a spostarsi nei cruciverba: la soluzione è Liana

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Aiuta Tarzan a spostarsi' è 'Liana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LIANA

Curiosità e Significato di Liana

La parola Liana è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Liana.

Perché la soluzione è Liana? La parola liana indica una lunga pianta rampicante che cresce sugli alberi, tipica delle foreste tropicali. Aiuta a spostarsi tra i rami, proprio come fa Tarzan nel suo mondo selvaggio. Le liane sono fondamentali per il movimento e l'equilibrio nella giungla, rappresentando un collegamento naturale tra gli alberi. Sono un elemento chiave della flora tropicale, simbolo di avventura e libertà.

Come si scrive la soluzione Liana

Se "Aiuta Tarzan a spostarsi" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

L Livorno

I Imola

A Ancona

N Napoli

A Ancona

