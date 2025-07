Un gruppo di esperti nei cruciverba: la soluzione è Panel

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un gruppo di esperti' è 'Panel'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PANEL

Curiosità e Significato... La parola Panel è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Panel.

Perché la soluzione è Panel? Panel indica un gruppo di esperti riuniti per discutere, valutare o decidere su un argomento specifico. È come una squadra di specialisti che si confrontano per trovare soluzioni o prendere decisioni condivise. Questo termine si usa spesso in contesti professionali, televisivi o di ricerca, dove l’opinione qualificata di più persone è fondamentale. È una parola che sottolinea competenza e collaborazione.

Un gruppo di esperti che si spremono le meningiSi fuse con il gruppo SanpaoloUn gruppo di lettereÈ propria del linguaggio di tecnici ed espertiSono esperti in montature

Hai davanti la definizione "Un gruppo di esperti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

A Ancona

N Napoli

E Empoli

L Livorno

Scopri definizioni su "CRITERIO" CRITERIO

