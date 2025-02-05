Vaso greco per l acqua

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Vaso greco per l acqua' è 'Idria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IDRIA

Perché la soluzione è Idria? L'idria rappresenta un recipiente tipico della civiltà greca antica, utilizzato principalmente per contenere e trasportare l'acqua. Questo vaso, spesso di forma cilindrica o leggermente conica, era realizzato in terracotta e poteva essere decorato con motivi artistici. La sua funzione principale era quella di conservare l'acqua per usi quotidiani o rituali, facilitando il trasporto e la distribuzione tra le abitazioni e i luoghi pubblici. L'idria è un esempio di come oggetti quotidiani riflettano le esigenze della società antica.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vaso greco per l acqua". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Vaso greco per l acqua nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Idria

La definizione "Vaso greco per l acqua" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vaso greco per l acqua" conferma che la soluzione 'Idria' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Idria

I Imola D Domodossola R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vaso greco per l acqua" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Idria' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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