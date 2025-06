Una cortigiana come la greca Frine nei cruciverba: la soluzione è Etera

ETERA

Curiosità e Significato di Etera

La parola Etera è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Etera.

Perché la soluzione è Etera? Etera era una cortigiana dell'antica Grecia famosa per la sua intelligenza e il suo charme, coinvolta in conversazioni filosofiche e politiche. Il termine rappresenta oggi un simbolo di eleganza, cultura e raffinatezza, associato a donne di grande spirito e presenza. Conoscere Etera significa immergersi in un mondo di storia, arti e pensiero, dove il fascino si unisce alla sapienza.

