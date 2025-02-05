Strumenti dell astronomia in grado di studiare il Sole nei cruciverba: la soluzione è Coronografi
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Strumenti dell astronomia in grado di studiare il Sole' è 'Coronografi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
CORONOGRAFI
Curiosità e Significato di Coronografi
Vuoi sapere di più su Coronografi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 11 lettere nella pagina dedicata: Coronografi.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: L eroe che coniò il detto: L internazionale è il sole dell avvenireSostiene che il sole è al centro dell universoLa Musa dell astronomiaIl Titano padre del Sole e dell AuroraLo studio dell applicazione di strumenti e macchinari
Come si scrive la soluzione Coronografi
Hai trovato la definizione "Strumenti dell astronomia in grado di studiare il Sole" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.Le 11 lettere della soluzione Coronografi:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
A A N R E N B
Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.