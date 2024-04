La Soluzione ♚ La Musa dell astronomia

La soluzione di 6 lettere per la definizione: La Musa dell astronomia. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : URANIA

Curiosità su La musa dell astronomia: Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi astronomia (disambigua). l'astronomia è la scienza naturale che si occupa dell'osservazione e della... Urania (inizialmente edita col nome I romanzi di Urania) è una collana editoriale italiana di fantascienza nata nel 1952, la più nota e longeva nell'ambito del genere in Italia. Pubblicata da più di 70 anni, il suo ruolo nella diffusione della letteratura fantascientifica tra gli italiani è rilevante: molti scrittori di fantascienza come Asimov, Ballard, Dick, Le Guin e altri furono pubblicati per la prima volta in questi libri dal cerchio rosso in copertina. La collana ha inoltre istituito un noto premio letterario per autori italiani di fantascienza, che ha scoperto e lanciato vari scrittori.

Altre Definizioni con urania; musa; astronomia;