CROCI

Perché la soluzione è Croci? Le onorificenze militari sono decorazioni e riconoscimenti assegnati ai membri delle forze armate per meriti, coraggio o servizio eccellente. La parola CROCI si riferisce alle varie medaglie a forma di croce, simbolo tradizionale di onore e distinzione. Questi premi rappresentano il valore e l'impegno di chi ha servito con dedizione il proprio Paese.

C Como

R Roma

O Otranto

C Como

I Imola

