Madre asina padre cavallo

Alessia Mogavero | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Madre asina padre cavallo' è 'Bardotto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BARDOTTO

Perchè la soluzione è Bardotto? Il bardotto è un incrocio tra una madre asina e un padre cavallo, creando un animale con caratteristiche di entrambi. Questo ibrido unisce la resistenza dell’asina alla forza del cavallo, risultando in una creatura versatile e interessante. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Madre asina padre cavallo nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Bardotto

La soluzione associata alla definizione "Madre asina padre cavallo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Bardotto'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Madre asina padre cavallo
  • Risposta: BARDOTTO
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: B_______
  • Inizia con: B
  • Finisce con: O

Le 8 lettere della soluzione

B Bologna
A Ancona
R Roma
D Domodossola
O Otranto
T Torino
T Torino
O Otranto

La soluzione 'Bardotto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Madre asina padre cavallo". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con madre: Fu la seconda moglie di Atamante e madre di Learco 

Con asina: Il figlio del cavallo e dell asina 

Con padre: Fu Il padre della storia 