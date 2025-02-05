Si falcia in maggio

SOLUZIONE: MEDICAIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si falcia in maggio" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si falcia in maggio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Medicaio? Il termine si riferisce a un periodo specifico in cui si raccoglie il grano, tipicamente in maggio. Quell'attività è fondamentale per la produzione agricola e il sostentamento di molte comunità. Il medicai, in questo contesto, rappresenta l'agricoltore o il lavoratore che si occupa di questa operazione. La cura delle colture e il rispetto dei tempi stagionali sono essenziali per ottenere un buon raccolto.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Si falcia in maggio" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si falcia in maggio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Medicaio:

M Milano E Empoli D Domodossola I Imola C Como A Ancona I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si falcia in maggio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

