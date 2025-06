Deformi nelle gambe nei cruciverba: la soluzione è Storpi

STORPI

Curiosità e Significato di "Storpi"

Perché la soluzione è Storpi? La parola storpi si riferisce a una condizione in cui le gambe o altre parti del corpo presentano una deformità, rendendo difficile il movimento o la postura. Questa condizione può derivare da vari fattori, come traumi, malformazioni congenite o malattie. In un contesto più ampio, storpi può anche essere usato in senso figurato per descrivere situazioni o idee che sono distorte o alterate rispetto alla norma.

Come si scrive la soluzione Storpi

S Savona

T Torino

O Otranto

R Roma

P Padova

I Imola

