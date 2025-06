Corrente artistica del 900 nei cruciverba: la soluzione è Espressionismo

ESPRESSIONISMO

Perché la soluzione è Espressionismo? L'espressionismo è un movimento artistico del Novecento che si concentra sulla rappresentazione delle emozioni più profonde e dell'angoscia dell'animo umano, usando colori vivaci e forme distorte. Nato in Germania, ha influenzato pittura, letteratura e teatro, puntando a comunicare sentimenti intensi e soggettivi. È un modo di esprimere l'interiorità, lasciando emergere le emozioni più autentiche dell'artista.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La corrente seguita da Schiele e KokoschkaLa corrente artistica del 500 seguita da PontormoCorrente artistica di Uomo e tram di Mario SironiLa corrente artistica di Tzara in breve

E Empoli

S Savona

P Padova

R Roma

E Empoli

S Savona

S Savona

I Imola

O Otranto

N Napoli

I Imola

S Savona

M Milano

O Otranto

