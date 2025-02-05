Corre all ippodromo

SOLUZIONE: FANTINO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Corre all ippodromo" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Corre all ippodromo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Fantino? Un cavaliere che partecipa alle corse di cavalli, indossando abiti eleganti e guidando un destriero sul circuito, viene chiamato con un termine che richiama il suo ruolo di accompagnatore e partecipante alle competizioni ippiche. È presente nelle gare e si muove velocemente lungo il tracciato, spesso supportando il cavallo e il fantino stesso. Questa figura è fondamentale per le corse, rappresentando l'elemento dinamico e competitivo della gara.

La soluzione associata alla definizione "Corre all ippodromo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Corre all ippodromo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Fantino:

F Firenze A Ancona N Napoli T Torino I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Corre all ippodromo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

