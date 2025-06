L azienda con i cantonieri nei cruciverba: la soluzione è Anas

ANAS

Curiosità e Significato di "Anas"

La parola Anas è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Anas.

Perché la soluzione è Anas? L'ANAS è l'ente pubblico che si occupa della gestione e manutenzione delle strade statali in Italia. Il termine deriva da Azienda Nazionale Autonoma delle Strade ed è conosciuto anche come l'azienda dei cantonieri, ovvero gli operai specializzati che si occupano di riparazioni e cura del territorio stradale. Un punto di riferimento fondamentale per la sicurezza e il buon funzionamento delle vie di comunicazione nazionali.

Hai trovato la definizione "L azienda con i cantonieri" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

N Napoli

A Ancona

S Savona

