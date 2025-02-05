Si agitano per far aria nei cruciverba: la soluzione è Ventagli

Sara Verdi | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si agitano per far aria' è 'Ventagli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VENTAGLI

Curiosità e Significato di Ventagli

Hai risolto il cruciverba con Ventagli? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Ventagli.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L aria che uno si dàNon si agitano per pocoSe si apre entra aria di mareL aria con cui ci si gonfiaSi respira con l aria

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Si agitano per far aria - Ventagli

Come si scrive la soluzione Ventagli

La definizione "Si agitano per far aria" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Le 8 lettere della soluzione Ventagli:
V Venezia
E Empoli
N Napoli
T Torino
A Ancona
G Genova
L Livorno
I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E R C O D O S R C A I O P P

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.