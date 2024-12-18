Specialità dell atletica con la rincorsa

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Specialità dell atletica con la rincorsa' è 'Salto In Lungo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SALTO IN LUNGO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Specialità dell atletica con la rincorsa" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Specialità dell atletica con la rincorsa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Salto In Lungo? Il salto in lungo è una disciplina dell’atletica che richiede una rincorsa adeguata per ottenere la massima potenza e distanza. Durante la corsa, l’atleta accelera e prepara il corpo per il momento di volo, cercando di ottimizzare la spinta sulla tavola di battuta. La tecnica e la coordinazione sono fondamentali per raggiungere un risultato migliore, sfruttando al massimo la velocità acquisita durante la rincorsa. La precisione nel momento del distacco influisce notevolmente sulla lunghezza del salto.

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Specialità dell atletica con la rincorsa nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Salto In Lungo

La soluzione associata alla definizione "Specialità dell atletica con la rincorsa" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Specialità dell atletica con la rincorsa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Salto In Lungo:

S Savona A Ancona L Livorno T Torino O Otranto I Imola N Napoli L Livorno U Udine N Napoli G Genova O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Specialità dell atletica con la rincorsa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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