Ideare immaginare

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ideare immaginare' è 'Concepire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONCEPIRE

Perché la soluzione è Concepire? Concepite un'idea significa formare un'immagine mentale di qualcosa che ancora non esiste o non è stato realizzato. Questa capacità permette di creare progetti, sogni o soluzioni innovative partendo da un pensiero astratto. La voce concepire si collega strettamente alla capacità di immaginare, poiché implica il processo di generare concetti e visioni nella mente. Attraverso questa attività si sviluppano nuove prospettive e si alimenta la creatività umana, fondamentale per il progresso e l'evoluzione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ideare immaginare". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Ideare immaginare nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Concepire

La soluzione associata alla definizione "Ideare immaginare" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ideare immaginare" conferma che la soluzione 'Concepire' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Concepire

C Como O Otranto N Napoli C Como E Empoli P Padova I Imola R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ideare immaginare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Concepire' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Letteralmente prendere, accogliere in sèComprendere intendereOpposto a quello che si può immaginareAmano ideare beffeIdeare cose nuoveIdeare un meccanismoImmaginare, fare ipotesi