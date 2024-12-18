Gli americani lo chiamavano sciuscià

Home / Soluzioni Cruciverba / Gli americani lo chiamavano sciuscià

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Gli americani lo chiamavano sciuscià' è 'Lustra Scarpe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LUSTRA SCARPE

Perché la soluzione è Lustra Scarpe? In passato, negli Stati Uniti, l'espressione sciuscià veniva utilizzata per indicare un servizio di pulizia e lucidata delle scarpe, spesso svolto da operai itineranti o venditori ambulanti. Questa attività, molto diffusa, rappresentava un modo rapido e pratico per ottenere scarpe pulite e lucide senza recarsi in un negozio specializzato. La voce si collegava direttamente alla funzione di rendere le calzature più brillanti e curate, contribuendo così all'aspetto estetico di chi le indossava.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gli americani lo chiamavano sciuscià". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Gli americani lo chiamavano sciuscià nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Lustra Scarpe

Quando la definizione "Gli americani lo chiamavano sciuscià" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gli americani lo chiamavano sciuscià" conferma che la soluzione 'Lustra Scarpe' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Lustra Scarpe

L Livorno U Udine S Savona T Torino R Roma A Ancona S Savona C Como A Ancona R Roma P Padova E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gli americani lo chiamavano sciuscià" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Lustra Scarpe' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Lo sono gli americani di OttawaI Greci lo chiamavano ZeusLo sport che gli Americani chiamano soccerUn film con Luca Marinelli: Lo chiamavanoLa Pastorelli del film Lo chiamavano Jeeg Robot