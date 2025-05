Il capoluogo dell Umbria nei cruciverba: la soluzione è Perugia

PERUGIA

Curiosità e Significato di "Perugia"

Perugia è il capoluogo dell’Umbria, una regione centrale d'Italia. Famosa per la sua storia medievale, è nota per l'Università degli Stranieri e eventi culturali come il Festival Internazionale del Giornalismo e Eurochocolate. La città è caratterizzata da un ricco patrimonio artistico e architettonico.

P Padova

E Empoli

R Roma

U Udine

G Genova

I Imola

A Ancona

