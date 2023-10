Una persona fiacca senza tempra né carattere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una persona fiacca senza tempra né carattere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 10 lettere : PAPPAMOLLA

Significato/Curiosita : Una persona fiacca senza tempra ne carattere

Primo nuovo prodotto lanciato nel nuovo decennio fu, nel 1990, la fiat tempra, una berlina media derivata dall'apprezzata fiat tipo e che vendette bene... Pallavicini; nello stesso anno ottiene un buon successo con la finta tonta e pappamolla, uno dei primi ska italiani, cover di paper tiger, scritta da john dee... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 9 ottobre 2023

