La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Grosse arterie umane' è 'Aorte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AORTE

Curiosità e Significato di Aorte

La parola Aorte è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Aorte.

Perché la soluzione è Aorte? L'aorta è la principale arteria del corpo umano, che trasporta il sangue ossigenato dal cuore a tutto l'organismo. Immaginala come un grande tubo che distribuisce energia vitale a ogni cellula. Essenziale per la circolazione, l'aorta ha un ruolo centrale nel funzionamento del sistema cardiovascolare. Conoscere questa arteria aiuta a capire meglio il nostro cuore e la salute generale.

Come si scrive la soluzione Aorte

Se "Grosse arterie umane" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

O Otranto

R Roma

T Torino

E Empoli

