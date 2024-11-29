Complesso di monetine

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Complesso di monetine' è 'Spicciolame'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPICCIOLAME

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Perché la soluzione è Spicciolame? Lo spicciolame è costituito da monete di piccolo taglio che vengono spesso utilizzate per effettuare pagamenti di importo minimo o per restituire resto. Questo insieme di monetine costituisce un complesso di monete di valore ridotto, facilmente accumulabili e impiegate per facilitare le transazioni quotidiane. La presenza di spicciolame permette di completare acquisti senza dover ricorrere a tagli più elevati. La sua funzione principale è quella di rendere più agevoli le operazioni di pagamento di piccole somme.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Complesso di monetine". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Complesso di monetine nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Spicciolame

Questa pagina è dedicata alla definizione "Complesso di monetine" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Complesso di monetine" conferma che la soluzione 'Spicciolame' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Spicciolame

S Savona P Padova I Imola C Como C Como I Imola O Otranto L Livorno A Ancona M Milano E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Complesso di monetine" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Spicciolame' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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