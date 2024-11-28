La squadra di calcio presieduta da Giuseppe Marotta

Home / Soluzioni Cruciverba / La squadra di calcio presieduta da Giuseppe Marotta

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La squadra di calcio presieduta da Giuseppe Marotta' è 'Inter'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INTER

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La squadra di calcio presieduta da Giuseppe Marotta" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La squadra di calcio presieduta da Giuseppe Marotta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Inter? L'Inter è una celebre squadra di calcio italiana, conosciuta per la sua storia ricca di successi nazionali e internazionali. Sotto la guida di Giuseppe Marotta, ha continuato a mantenere elevati standard di competitività e prestigio. La società ha un vasto seguito di tifosi appassionati e rappresenta un simbolo di eccellenza nel panorama calcistico. La sua presenza nel cuore di Milano la rende una delle squadre più riconoscibili nel mondo dello sport.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La squadra di calcio presieduta da Giuseppe Marotta nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Inter

Questa pagina è dedicata alla definizione "La squadra di calcio presieduta da Giuseppe Marotta" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La squadra di calcio presieduta da Giuseppe Marotta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Inter:

I Imola N Napoli T Torino E Empoli R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La squadra di calcio presieduta da Giuseppe Marotta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Disputa il derby contro il MilanTra me e te con una locuzione in latinoFu allenata da HerreraLa squadra di calcio di MonacoSquadra di calcio di GlasgowSquadra di calcio nerazzurra di BergamoUn aiuto alla squadra di calcio avversariaCosì è detta la squadra di calcio morbida e molle