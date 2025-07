Deve seguirla il malato nei cruciverba: la soluzione è Cura

CURA

Curiosità e Significato di Cura

Vuoi sapere di più su Cura? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Cura.

Perché la soluzione è Cura? La parola cura indica l'attenzione e l'azione dedicata al benessere di qualcuno, specialmente in ambito medico o affettivo. È ciò che si fa per aiutare una persona malata a guarire o migliorare. In sintesi, rappresenta l'impegno e l'affetto necessari per prendersi cura degli altri, rendendo il loro percorso di guarigione più sereno e sicuro.

Come si scrive la soluzione Cura

Stai cercando la risposta alla definizione "Deve seguirla il malato"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

U Udine

R Roma

A Ancona

